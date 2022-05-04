Екатеринбург, 4 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 4 мая прошла первая репетиция авиапарада в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Авиапарад в Екатеринбурге

В ходе первой тренировки над Екатеринбургом пролетело семь самолётов оперативно-тактической и транспортной авиации ЦВО, в том числе Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Экипажи выполнили сбор в единый строй в заранее определённом районе и отработали слаженность действий. В отличие от тренировочных мероприятий 2021 года, в репетиции авиапарада не участвовали бомбардировщики и вертолёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, репетиции парада Победы в Екатеринбурге начались 5 апреля. Ради тренировочных мероприятий перекрывали ряд городских улиц.