Пенза, 4 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Дополнительную финансовую помощь в размере более 80 млн рублей направят на благоустройство городов Пенза и Каменка. Постановление о распределении бюджетных ассигнований утверждено правительством Пензенской области.

Благоустройство

Поддержка в виде дотаций составит порядка 84 млн рублей. Основная часть средств пойдет на решение вопросов благоустройства городских территорий.

Пензе на модернизацию уличного освещения и украшение центральных улиц выделено более 60 млн рублей. Также свыше 12 млн рублей предусмотрено на ремонт дороги по улице Военный городок.

На ямочный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования для Каменского района выделено около 10 млн рублей.

«Приведение в порядок населенных пунктов региона — это не только весенняя уборка и благоустройство территорий, но и ремонт дорог и тротуаров», — пояснил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета 700 млн рублей Пензенской области выделяется на капитальный ремонт трассы М-5 «Урал», 249 млн рублей — на капитальный ремонт автодороги Р-208 (Тамбов — Пенза), 100 млн рублей направят на дороги регионального значения.

Читайте также: Пензенской области выделены дополнительные средства на капремонт автодорог