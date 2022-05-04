Москва, 4 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Вполне очевидно, что намерение государств ЕС включить отказ от импорта российской нефти в очередной пакет санкций продиктовано эмоционально окрашенной политической мотивацией, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Это наглядно иллюстрирует тот факт, что в пользу отказа от российской нефти выступают Чехия, Литва и Финляндия — государства, получающие более половины импортного черного золота именно из РФ.

Вероятнее всего, у этого решения имеется некая рациональная подоплека. Возможно, государства Евросоюза ориентируются на опыт Германии, сумевшей сократить объем импорта российской нефти приблизительно на 60% за два месяца.

Однако способность повторить это достижение куда менее развитых в экономическом плане государств находится под вопросом.

Можно предположить, что лидеры многих европейских государств будут до самого конца колебаться относительно данного решения.

В настоящее время общественность их стран переживает стадию политизации сознания и требует от властей решительности на внешнем фронте.

Но если санкции обернуться падением уровня жизни, эти же люди начнут предъявлять претензии к власти.

На этом фоне ключевую роль будет играть позиция крупных акторов — ФРГ, Франции и, конечно же, всегда присутствующих в европейской политике США», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый, уже шестой по счёту пакет санкций в отношении России предполагает отказ странами Евросоюза от импорта Российской нефти в течение шести месяцев.

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