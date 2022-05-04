Москва, 4 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Мариуполе российские следователи начали следственные действия по фактам военных преступлений, совершённых боевиками.

Эмблема СК РФ

РИА Новости опубликовало видеозапись допроса свидетеля по делу об убийстве мирного жителя на заводе Ильича. Мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего на предприятии в тот момент, когда его контролировали националисты.

Также на территории предприятия ведутся поиски тела убитого жителя.