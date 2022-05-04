Москва, 4 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда в России достаточно стабильна. Об этом 4 мая заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной — порядка 3,1 млн безработных граждан, и мы видим, что количество безработных в нашей стране не растёт», — заявил Котяков.

По его словам, в правительстве развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд

«Мы видим, что у нас порядка 98 тыс. наших граждан находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — указал он.