Багдад, 4 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Аэропорты Багдада, Наджефа и ряда других иракских городов временно прекратили работу из-за пыльных бурь, обрушившихся на центральные районы страны. Об этом 4 мая сообщает Shafaq со ссылкой на источники.

Лагерь в пустынную бурю

По их данным, из-за бурь также частично остановилось автомобильное сообщение.

Отмечается, что в местные больницы начали поступать десятки пациентов, у которых развился аллергический бронхит и респираторные заболевания.

Источники сообщают, что в провинции аль-Анбар местные больницы в ближайшее время могут столкнуться с кризисом из-за отсутствия необходимых средств для лечения лёгочных заболеваний.

Отмечается, что подобные сообщения приходят из ряда других регионов.