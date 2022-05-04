Коломна, Московская область, 4 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В подмосковной Коломне врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, пострадавшую от укуса гадюки. Об этом 4 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Гадюка

Ребёнок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось оперативно оказать несовершеннолетней всю необходимую помощь.

«В экстренном порядке врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь – ввели сыворотку против яда гадюки, обработали место укуса. К счастью, ребенка доставили своевременно, и сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает», — сказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.