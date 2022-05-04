Екатеринбург, 4 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 426 274 гражданина. В том числе 184 человека за прошедшие сутки, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В COVID-центрах региона находятся 96 «тяжелых» пациентов. Из них 31 гражданин подключен к аппаратам ИВЛ. Состояние 511 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 439 226 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 723. За последние сутки зарегистрирован один случай смерти от ковида.