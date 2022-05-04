Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дорожные службы закатали в асфальт трамвайные рельсы. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Трамвай в Ростове-на-Дону

Инцидент снят в районе Театральной площади. На кадрах, снятых горожанами, видно, как вагон не смог проехать по рельсам. Оказалось, что участок дороги по Театральному проспекту в ночь на 4 мая заасфальтировали вместе с трамвайными путями.

«Движение трамваев парализовано», — подписал видео автор ролика.

ИА REGNUM отмечает, что ещё в 2015 году во время масштабной реконструкции улицы Станиславского часть трамвайных путей также закатали в асфальт. Власти проблемы в этом не увидели, отметив, что вагоны продавят асфальт и проложат бороздку. Однако транспортники не были так оптимистичны. В результате рельсы были расчищены.