Уфа, 4 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели ребенка в результате возгорания бочки с легковоспламеняющимся веществом направлено в суд в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Пожар

По версии следствия, днем 17 августа 2021 года, обвиняемый начальник караула пожарно-спасательной части по охране с. Акъяр Хайбуллинского района Главного управления МЧС России по Башкирии вместе с подчиненными прибыл на место возгорания гаража в селе Акъяр. Во время тушения пожара спасатели под руководством обвиняемого извлекли из гаража металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом.

«После ликвидации пожара указанная бочка, вследствие неисполнения обвиняемым своих служебных обязанностей, в нарушение Федерального «О пожарной безопасности», оставлена на улице без присмотра и приятия мер к недопущению ее возгорания и обеспечения пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что вечером этого же дня содержимое в бочке загорелось, в результате находившиеся рядом двое детей шести и семи лет получили термические ожоги 90% и 50% поверхности тела. Пострадавшие были срочно доставлены в медучреждение. Через шесть дней шестилетний ребенок с термическим ожогом 90% поверхности тела скончался в больнице, второму несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.