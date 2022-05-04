Таллин, , 14:04 — REGNUM Согласно распоряжению министра образования Эстонии Лийны Керсна, дети прибывших в Эстонию украинских беженцев направляются в первую очередь в школы с эстонским языком обучения.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщила Эстонская инфосистема образования (EHIS), по состоянию на 2 мая нынешнего года зарегистрировано 4 095 детей и подростков, прибывших с Украины. Неделей ранее их было 3 729.

Из них 69,2% обучаются в учебных заведениях с эстонским языком обучения, 20,5% — в учебных заведениях с русским языком обучения, 9,8% — в учебных заведениях, реализующих программу языкового погружения, 0,5% детей и молодежи из числа беженцев - в школах с английским языком обучения.

Прибывшие из Украины дети и подростки зарегистрированы в учебных заведениях во всех уездах Эстонии, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество воспитанников детских садов и школьников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа — Таллине и его пригородах (1 917), Тартумаа (422), Пярнумаа (315), Ида-Вирумаа (265), Ляэне-Вирумаа (258), Ярвамаа (160) и на острове Сааремаа (152).

Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркивает, что очень важно, чтобы украинские дети и подростки быстро получили учебные места в учебных заведениях и начали изучать эстонский язык.

Решение министра подверг критике мэр Таллина Михаил Кылварт. По его мнению, стоит спрашивать у родителей, в школу с каким языком обучения они хотели бы направлять своих детей.

Кроме того, упор на изучении эстонского языка в ходе школьного процесса может вступить в противоречие с дальнейшими планами беженцев — не исключено, что они через какое-то время захотят вернуться на Украину или переехать в другую страну.