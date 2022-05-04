Москва, , 14:02 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также «на освобождённых территориях Украины», лишены возможности получать выплаты и пособия. Обеспечить такие выплаты является долгом для России. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ветераны Ольга Заузанова © ИА REGNUM

«Ветераны войны на различных территориях Украины лишены возможности получать выплаты и пособия и тому подобное. Там, где это возможно сделать, обеспечить подобные выплаты, это то, что необходимо и то, что является нашим долгом», — пояснил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территориях Донбасса и освобождённых территорий Украины. Размер пособия составит 10 тыс. рублей.

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Напомним, аналогичные выплаты получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в России.