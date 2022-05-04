Брюссель, 4 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила предложения по шестому пакету антироссийских санкций на рассмотрение Совета стран ЕС. Об этом представитель ЕК Эрик Мамер заявил 4 мая на брифинге.

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Он отметил, что предложения ранее представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь их обсудит и сможет скорректировать Совет.

Окончательное решение по ограничительным мерам страны Европейского союза принимают в рамках Совета ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках шестого пакета антироссийских санкций в Еврокомиссии предлагают запретить трансляцию трём крупным российским вещателям, отключить от SWIFT три крупных банка, включая Сбербанк, а также постепенно полностью отказаться от нефти из России. Такие ограничения планируется ввести из-за проведения российской военной спецоперации на Украине.

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