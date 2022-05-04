Париж, , 14:02 — REGNUM Лидер правого движения «Реконкиста» Эрик Земмур выставит 550 кандидатов на всеобщих выборах 12 и 19 июня 2022 года, передает BFM TV.

Эрик Земмур (сс) IllianDerex

Партия сожалеет, что не получила ответа на предложение Эрика Земмура представить коалицию правых на выборах в законодательные органы Франции.

«Увы, ни «Национальное объединение», ни «Республиканцы» не отреагировали благосклонно на протянутую руку и на желание объединиться из любви к Франции», — отметил Эрик Земмур.

Политик также призвал всех избирателей-патриотов, всех правых избирателей, всех избирателей, влюбленных во Францию, поддержать 12 июня 550 кандидатов «Реконкиста».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон принял одного из своих предшественников в Елисейском дворце в Париже.

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