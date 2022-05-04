Обнинск, Калужская область, 4 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» учащиеся обнинской городской школы № 10 Калужской области получили возможность познакомиться с уникальными возможностями местного научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех). Во время экскурсии старшеклассникам рассказали о различных этапах изготовления высокотехнологичной наукоёмкой продукции. Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

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Школьников познакомили с процессом создания крупногабаритных конструкций из полимерных композиционных материалов для отечественной аэрокосмической отрасли. Участники экскурсии посетили участки производства изделий для авиалайнера МС-21 и космического корабля «Орёл», узнали о применяемых материалах, технологиях и перспективах развития композитного направления.

«В этом году школьники получили возможность побывать на производственных участках, так как закончились карантинные мероприятия. Два года мы участвовали в акции «Неделя без турникетов» онлайн, но ничто не заменит впечатлений от увиденного в цехах, где можно оценить реальные размеры изделий, подержать в руках материалы, посмотреть, как работают люди. Для многих ребят именно со знакомства с производством начинается путь собственного развития», — отметил Андрей Силкин.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года с целью повышения у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям. За время участия в программе с производством обнинской «Технологии» познакомились более 300 студентов и школьников.