Магас, 4 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Ингушетии задержан один из участников вооруженного конфликта, в котором погибли два жителя села Мужичи. Его заключили под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили 4 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ashely Moreno Арест

Ранее сообщалось об обнаружении на окраине сельского поселения Мужичи Сунженского района тел двоих братьев с огнестрельными ранениями. Инцидент произошел 30 апреля. На месте также были обнаружены два автомобиля и стреляные гильзы.

«По подозрению в совершении данного преступления в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, задержан 25-летний местный житель. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК по региону.

Местные СМИ пишут о том, что две группы людей поссорились из-за земельного вопроса. В результате был открыт огонь, и погибли два брата 35 и 36 лет. Также сообщается, что один из участников конфликта со стрельбой явился ранее сам в органы правопорядка с повинной. В правоохранительных органах эта информация пока не подтверждается.

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