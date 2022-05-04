Ярославль, , 13:59 — REGNUM В последние апрельские выходные состоялся финальный тур Открытого первенства Ярославской области по баскетболу «Золотое кольцо-юниор», организатором которого выступил Ярославский баскетбольный клуб «Юнибаскет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в клубе.

Первенство Ярославской области по баскетболу «Золотое кольцо-юниор» «Славнефть-ЯНОС»

Для спортивного объединения этот сезон стал 14-м по счету. Матчи за призовые места среди игроков старшей возрастной группы (мальчики 15-16 лет) проходили 30 апреля и 1 мая. Ранее в апреле финальные матчи состоялись для игроков младшей и средней возрастных групп.

Итоговые состязания состоялись на базе спортивного комплекса «Атлант», ставшего в последние два года тренировочной базой для юных баскетболистов и местом проведения соревнований для спортсменов из разных городов России.

В 2021 году деятельность баскетбольного клуба «Юнибаскет» была поддержана ПАО «Славнефть-ЯНОС», благодаря чему клуб получил возможность проводить тренировки и соревнования в комфортных условиях хорошо оборудованных залов «Атланта». В сентябре 2021 года БК «Юнибаскет» открыл в спорткомплексе баскетбольную секцию, воспитанниками которой стали 25 детей из Ярославля, а большой спрос на постижение баскетбольной науки создал необходимость открытия второй группы, которая начнёт работу уже в этом году.

«Невозможно переоценить поддержку, оказанную нам ЯНОСом. Благодаря руководству предприятия наши воспитанники не только получили возможность тренироваться в комфортных условиях спорткомплекса «Атлант», но и проводить соревнования на высоком профессиональном уровне. Так, в этом сезоне мы смогли увеличить географию участников наших соревнований. Гостями «Юнибаскета» стали спортсмены из более чем 15 регионов России. Также мы увеличили количество отборочных туров с 4 до 7, а значит существенно выросли возможности получения ребятами игрового опыта, так мы поддержали их спортивную мотивацию и стремление к победе. Дополнительно клуб смог порадовать родителей юных баскетболистов, теперь у них есть возможность быть свидетелями успехов детей, смотря прямые трансляции с соревнований посредством организованной нами видеотрансляции», — рассказал вице-президент баскетбольного клуба «Юнибаскет», директор Лиги «Золотое кольцо» Артём Шулин.

Баскетбольный игровой сезон «Юнибаскета» завершился азартной борьбой и яркими победами. Члены клуба громкими аплодисментами и теплыми словами поддержали победителей, которым были вручены медали и грамоты. В перспективе — новые тренировки, громкие победы и мечта принять участие в первенстве России.

Первенство Ярославской области по баскетболу «Золотое кольцо-юниор» «Славнефть-ЯНОС»

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