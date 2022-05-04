Молдавия, , 14:00 — REGNUM У Вашингтона нет данных, что Россия планирует вступить в вооружённый конфликт с Молдавией. Об этом 4 мая заявил на пресс-конференции, посвященной будущему республики, посол США в Кишинёве Кент Логсдон.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США гордится быть рядом с Молдавией, в том числе, в контексте заявленной нами помощи в $130 млн. Они предназначены для обеспечения безопасности границ, энергетической безопасности, поддержки экономики, бизнеса, законодательной реформы», — сказал Логсдон.

Он также похвалил власти Молдавии за организацию приёма беженцев с Украины. По мнению посла, это свидетельствует о том, что республика сможет справиться и с другими вызовами.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал атаковать Приднестровье, в том числе для захвата российских миротворцев и оставшегося с советских времён арсенала. Также к этому призывают ряд украинских журналистов и политиков.