Элиста, 4 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 14 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 35 ковид-пациентов. Такие данные 4 мая приводит региональный минздрав.

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Лечение получают 48 пациентов, из них один человек остаётся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 209 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечились 50 165 пациентов. Скончался 841 человек.