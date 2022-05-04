Москва, , 13:56 — REGNUM Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы киевские боевики, не ведется, российские войска подавляют на нем попытки националистов выйти на огневые позиции. Об этом 4 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма. Штурма нет. Мы видим с вами, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли быть отменен приказ президента России Владимира Путина об отмене штурма завода на фоне активизации на заводе украинских радикалов.

Также представитель Кремля добавил, что такого рода попытки националистов в оперативном порядке подавляются российскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в процессе переговоров России и Украины не наблюдается какой-либо динамики.