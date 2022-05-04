Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства Ленинградской области по итогам первого квартала 2022 года показал рост и составил 104,5% по отношению к такому же периоду 2021 года, сообщили 4 мая в пресс-службе администрации Ленобласти.

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Напомним, что минувший год регион закрыл с показателем индекса промышленного производства 107,6% к уровню 2020 года.

«Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются наши предприятия из-за санкционного давления, промышленность Ленинградской области показала уверенный рост по итогам первого квартала», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что обрабатывающие производства продолжают работу, перестраивают логистику, находят новых поставщиков сырья и комплектующих, сохраняют коллективы.

«Как результат — рост по большинству видов деятельности», — подытожил он.

Добавим, что по данным Петростата, рост отмечается во многих сферах производства Ленобласти: обрабатывающие производства — 104,5%, добыча полезных ископаемых — 108,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром — 105,2%; водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов и деятельность по ликвидации загрязнений — 122,6% по отношению к первому кварталу 2021 года.