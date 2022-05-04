4 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Быстро осложняющиеся отношения между Израилем и Россией подают сигнал другим ближневосточным государствам: пытаясь усидеть на двух стульях в конфликте на Украине, они рискуют упасть.

Татьяна Аннина, , 14:42 — REGNUM Израиль, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, стремится поддерживать хорошие отношения с США и Россией, несмотря на принцип Вашингтона и Москвы «вы либо с нами, либо против нас», пишет старший научный сотрудник сингапурского Института обороны и стратегических исследований, специалист по геополитике Джеймс М. Дорси 4 мая в статье «Ухудшающиеся израильско-российские отношения: предостережение ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции».

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Израиль и Турция хотят быть посредниками между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным и объясняют этим свой отказ присоединиться к санкциям США и Европы против России.

В ответ на информацию о том, что Турцию в этом году, вероятно, посетит множество российских туристов, Зеленский призвал Турцию сделать выбор.

До сих пор администрация президента США Джозефа Байдена сдержанно реагировала на отказ Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены и помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей. В Абу-Даби, возможно, вняли намекам США. В конце апреля французская компания TotalEnergies зафрахтовала танкер для отгрузки нефти из Абу-Даби в Европу — это первая такая поставка за два года.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Саудовская Аравия, ОАЭ и США избегают официально обмениваться резкими выпадами. Однако это не удерживает бывших высокопоставленных лиц от взаимных нападок.

Отвечая на предложение бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что США следует применять кнут и пряник, чтобы заставить саудовцев увеличить добычу нефти, бывший глава саудовской разведки принц Турки аль-Фейсал язвительно заметил: «Мы не школьники, чтобы обращаться с нами методом кнута и пряника. Когда с нами обращаются честно и открыто, мы отвечаем тем же».

Между тем Израиль ведет всё более жесткую перебранку с Россией. В последнем инциденте Израиль осудил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о корнях Адольфа Гитлера. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал эти слова непростительными и возмутительными, а также ужасной исторической ошибкой. Далее г-н Лапид добавил, что «мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но у всего есть граница». Не идя на уступки, МИД РФ днем позже обвинил Израиль в поддержке неонацистов на Украине. Министерство назвало слова г-на Лапида «антиисторическими».

Яир Лапид Mfa.gov.il

Израиль балансирует на грани в своем отношении к украинскому кризису. Он отклонил украинскую просьбу о продаже оружия, включая противоракетную систему «Железный купол», но при этом предоставляет Украине гуманитарную помощь. Израиль проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением России и убедил ОАЭ поступить так же. Вынуждаемый принять ту или иную сторону, г-н Лапид спровоцировал ухудшение отношений, когда в начале апреля заявил, что Россия совершила военные преступления.

На это МИД России ответил, что высказывания г-на Лапида — это плохо замаскированная попытка отвлечь внимание международного сообщества от палестино-израильского конфликта.

Вскоре после этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил израильскому телеканалу, что Израиль и Россия «всё еще» друзья, но Москва ожидает от Израиля более сбалансированной позиции.

Чтобы усилить давление на Израиль, адмирал Олег Журавлев, заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщил, что зенитно-ракетный комплекс российского производства «Бук-М2Э» недавно перехватил управляемую ракету, выпущенную израильским истребителем F-16 в воздушном пространстве Сирии. Это стало предупреждением о том, что Россия больше не намерена терпеть удары Израиля по сирийским целям.

По словам одного западного дипломата, Израиль рискует упасть, так упорно пытаясь балансировать. У других стран на Ближнем Востоке еще осталось пространство для действий, но насколько — вот вопрос на миллион.

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