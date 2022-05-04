Москва, 4 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Мариуполе нет штурма металлургического комбината «Азовсталь». Об этом 4 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет», — сказал Песков.

Он добавил, что есть обострения, которые связаны с тем, что украинские боевики выходят на огневые позиции, но эти попытки оперативно подавляются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что остатки находящихся на «Азовстали» украинских боевиков надёжно блокированы.