Москва, 4 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Снижение курса американской валюты по отношению к российскому рублю ниже 69 рублей за доллар обусловлено положительным сальдо внешнеторгового баланса России и комплексом мероприятий, принятых Банком России для укрепления российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«Введенные санкции против России резко снизили объемы закупаемой валюты для проведения импортных операций, а выросшая цена энергоносителей увеличила объем валютной выручки у экспортеров.

При введенном БР нормативе на обязательную продажу экспортной выручки в 80%, превышение предложения валюты на бирже над спросом на нее стало носить устойчивый характер.

Это привело к снижению курса рубля. Мало того, перестал выполняться трехдневный норматив обязательной продажи валютной выручки экспортера.

Снижению спроса на валюту способствовали меры БР по запрету вывода капитала за рубеж, высокая комиссия при покупке валюты на бирже, ограничения по получению наличных с валютных счетов организаций и физических лиц.

Укреплению курса российского рубля способствовала и высокая ключевая ставка БР в диапазоне от 17% — до 20% с февраля по апрель месяцы. Даже ее недавнее снижение до 14% годовых не остановило роста курса рубля и он продолжил свое укрепление.

Благоприятным фактором для курса рубля стало исполнение Минфином России обязательных платежей по государственному долгу в адрес зарубежных держателей еврооблигаций.

До конца мая в среднесрочной перспективе курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 65-70 рублей за доллар. В дальнейшем укреплению курса российской валюты будут способствовать оплата за поставляемый в Европу природный газ рублями.

Ближе к окончанию мая месяца мы не исключаем смену тенденции роста национальной валюты на ее снижение. Причина в повышении ключевой ставки ФРС для снижения курса инфляции в США, которая уже достигла 8,5% годовых и установила рекорд 40 летней давности.

Повышение ключевой ставки ФРС США укрепит доллар по отношению к мировым валютам и понизит курс рубля. Кроме того, не исключено снижение валютных ограничений со стороны Банка России для экспортеров.

Это ослабит их действия, снизит курс национальной валюты и постепенно курс рубля войдет в рыночную плоскость», — высказал свое мнение эксперт.

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