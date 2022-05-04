Москва, , 19:27 — REGNUM Региональные органы власти и центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» помогают предпринимателям импортозамещать выпавшие категории и находить новые рынки сбыта.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Так, в Калуге заработал портал Импортозамещение40. рф. На портале уже зарегистрировались 464 компании, в том числе, бизнес из других регионов. Также здесь представлены меры господдержки и контакты всех институтов развития бизнеса.

«Правительство страны оперативно готовит меры поддержки как для граждан, так и для бизнеса. Они постоянно дополняются. В Калужской области принят ряд первоочередных антикризисных мер. Это и снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, и финансовая поддержка через региональную микрофинансовую организацию — Фонд поддержки предпринимательства, и Фонд развития промышленности, а также отмена уплаты аренды на имущество, находящееся в государственной собственности», — подчеркнул губернатор области Владислав Шапша в калужской Торгово-промышленной палате.

Минпром Нижегородской области собирает информацию о продукции, попавшей под ограничения. По 1700 позициям из 4000, представленных на специальном региональном сайте, уже поступили предложения. А на базе центров «Мой бизнес», которые открыты в 35 районах области, индивидуальные консультации проводят руководители всех организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства региона.

В Ярославской области в марте запущена платформа ЯрТПП «Прямой контакт». Это бесплатный сервис для промышленных предприятий по обмену технологиями, продукцией, сырьём. На платформе уже зарегистрировались более 90 компаний, поступило порядка 150 запросов и предложений.

«Наше предприятие чувствует себя нормально, хотя трудностей очень много. У нас есть импортное сырье, которое попадает под санкционные ограничения. Мы пытаемся с этим справляться, искать варианты. Как участники экспортной деятельности, прорабатываем определенные предложения по мерам поддержки и регулированию механизмов внешней торговли, в частности, касательно таможенных административных процедур, ждем решения. Надеемся, что выходом станет политика импортозамещения, будут реализовываться сырьевые проекты, которые позволят нам использовать отечественную продукцию и не зависеть от импортных поставок», — отметил на сайте yartpp.ru генеральный директор АО «Русские краски» Валерий Абрамов.

В Тульской области на базе регионального ФРП и центра Мой бизнес создан Центр импортозамещения, который работает с региональными производителями, российскими площадками и международными организациями.

«В дополнение к федеральным мерам поддержки по поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области начал действовать региональный пакет мер. Наша общая задача — наладить новую логистику, сохранить производство и реализацию продукции. И в этом регион готов помогать каждому предприятию, используя все имеющиеся инструменты», — отметил 30 марта в тульском Центре «Мой бизнес» первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев.

В середине апреля центр компетенций в сфере импортозамещения был анонсирован также в ОЭЗ «Технополис Москва». Это позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать востребованную и конкурентную на различных рынках продукцию.

«Предприятиям необходимо сконцентрироваться на обновлении планов развития на ближайшие три года. В Центре также будет аккумулироваться информация по мерам господдержки отраслей, по финансовым и кредитным возможностям для предприятий, чтобы они могли располагать достаточными оборотными средствами», — рассказал директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Создание электротехнического кластера позволит резидентам в условиях кооперации и с учетом актуальных запросов на импортозамещение в электротехнической промышленности выпускать востребованную и конкурентную на различных рынках продукцию», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области электротехники, генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков.

«Малый и средний бизнес России наиболее быстро адаптируется и способен находить точки роста в новых условиях, а наша инфраструктура, помимо оказания мер поддержки помогает предпринимателям выстраивать новые производственные цепочки, ниши и рынки сбыта», — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. По её словам, эти практики нарабатываются нашей инфраструктурой «на ходу».

«В ближайшее время мы проведём сессию по обмену успешными практиками для регионов, а для предпринимателей опубликуем карту поддержки импортозамещения», — пояснила она.

«Наша компания в числе прочего оказывает услуги по исследованию материалов с целью импортозамещения — то есть мы помогаем нашим клиентам найти адекватную замену материалам, которые ушли с рынка. Клиенты приносят детали, которые хотят начать изготавливать, мы их исследуем (состав, структура, методы обработки и т.д.), снимаем с разных сторон для 3d-моделирования сканерами.

Далее предлагаем решения по улучшению конкретных характеристик объектов (например, предлагаем технологии вакуумного ионного азотирования для повышения коррозионной стойкости, задиростойкости, износостойкости, твердости). За такими услугами к нам обращаются компании из абсолютно разных отраслей — от сельскохозяйственной до космической. В марте-апреле число обращений выросло вдвое.

Мы можем помочь очень многим импортозамещающим производствам, но для расширения спектра услуг и приобретения исследовательского оборудования нам самим не хватает поддержки со стороны государства: например, кредитования по ставке 3−6%. А также подспорьем для такого бизнеса, как мы, была бы помощь в приобретении оборудования», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM член Пермского регионального отделения «Деловой России», директор ООО «Градиент» Сергей Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.