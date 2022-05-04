Москва, 4 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Региональные органы власти и центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» помогают предпринимателям импортозамещать выпавшие категории и находить новые рынки сбыта.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Так, в Калуге заработал портал Импортозамещение40.рф. На портале уже зарегистрировались 464 компании, в том числе, бизнес из других регионов. Также здесь представлены меры господдержки и контакты всех институтов развития бизнеса.

Минпром Нижегородской области собирает информацию о продукции, попавшей под ограничения. По 1700 позициям из 4000, представленных на специальном региональном сайте, уже поступили предложения. А на базе центров «Мой бизнес», которые открыты в 35 районах области, индивидуальные консультации проводят руководители всех организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства региона.

В Ярославской области в марте запущена платформа ЯрТПП «Прямой контакт». Это бесплатный сервис для промышленных предприятий по обмену технологиями, продукцией, сырьём. На платформе уже зарегистрировались более 90 компаний, поступило порядка 150 запросов и предложений.

«Наше предприятие чувствует себя нормально, хотя трудностей очень много. У нас есть импортное сырье, которое попадает под санкционные ограничения. Мы пытаемся с этим справляться, искать варианты. Как участники экспортной деятельности, прорабатываем определенные предложения по мерам поддержки и регулированию механизмов внешней торговли, в частности, касательно таможенных административных процедур, ждем решения. Надеемся, что выходом станет политика импортозамещения, будут реализовываться сырьевые проекты, которые позволят нам использовать отечественную продукцию и не зависеть от импортных поставок», — отметил на сайте yartpp.ru генеральный директор АО «Русские краски» Валерий Абрамов.

В Тульской области на базе регионального ФРП и центра Мой бизнес создан Центр импортозамещения, который работает с региональными производителями, российскими площадками и международными организациями.

В середине апреля центр компетенций в сфере импортозамещения был анонсирован также в ОЭЗ «Технополис Москва». Это позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать востребованную и конкурентную на различных рынках продукцию.

«Малый и средний бизнес России наиболее быстро адаптируется и способен находить точки роста в новых условиях, а наша инфраструктура, помимо оказания мер поддержки помогает предпринимателям выстраивать новые производственные цепочки, ниши и рынки сбыта», — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. По её словам, эти практики нарабатываются инфраструктурой поддержки предпринимательства «на ходу».

«В ближайшее время мы проведём сессию по обмену успешными практиками для регионов, а для предпринимателей опубликуем карту поддержки импортозамещения», — пояснила она.

Как сообщалось ранее, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.