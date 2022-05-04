Самара, 4 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Более 128 млн рублей намерены направить в Самарскую область из средств федерального бюджета на оснащение медорганизаций современным реабилитационным оборудованием. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба правительства России.

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Сообщается, что в 2022 году на оснащение региональных медорганизаций современным реабилитационным оборудованием правительство России планируют направить более 8,8 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно этому распоряжению, Самарской области из этих средств намерены направят 128,2 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из федерального бюджета направлено дополнительное финансирование в размере 44,5 млн рублей на строительство инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре.