Дзержинск, Нижегородская область, , 13:50 — REGNUM Пожар в промзоне Дзержинска, сообщение о котором поступило спасателям в 11:00 мск, локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области в социальных сетях.

Пожар в промзоне Дзержинска сверху пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

Угроза жителям города отсутствует. Жертв и пострадавших нет.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, восточной промзоне города Дзержинска произошел сильный пожар. Столб черного дыма, который фотографировали пользователи социальной сети, виден из нескольких районов города. На месте работают 94 человека и 29 единиц техники. К месту тушения пожара на открытой территории станции Игумново прибыл пожарный поезд РЖД. Он способен подать в очаг пожара свыше 120 тонн воды.

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