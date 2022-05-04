Сеул, 4 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Новая разновидность штамма «Омикрон» была обнаружена в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно опубликованным данным, штамм «Омикрона» BA.2.12.1. был выявлен у женщины в возрасте старше 50 лет, прибывшей 16 апреля из США.

По сообщениям, с ней контактировали по меньшей мере 16 человек.

Между тем в стране наблюдается тенденция по снижению уровня заболеваемости коронавирусом. По мнению ряда специалистов, проникновение новых разновидностей коронавируса в Южную Корею — вопрос времени. В связи с этим эксперты допускают, что число заболевших может резко возрасти в конце мая или в июне.

Напомним, что в апреле в Южной Корее выявили первые случаи заражения гибридными штаммами XE, XM и XL.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 49 064 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 395 791.