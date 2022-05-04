Москва, 4 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 мая проведет встречу с министром труда и социального развития Антоном Котяковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Глава государства имеет в виду сегодня пригласить на беседу Антона Котякова, министра труда и социальной защиты, с докладом о мерах, которые принимаются для поддержания в нормальном состоянии рынка занятости», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что на сегодняшний день нет каких-либо договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с папой Римским Франциском.

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