Москва, 4 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают Минобороны рассекретить архивы об украинцах-коллаборационистах в годы Второй мировой войны, а также об участниках национал-террористического подполья, действовавшего на территории Западной Украины до середины 1950-х годов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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«Мы убеждены, что среди этих данных окажется немало имён прямых предков нынешних руководителей Украины. Сегодня они продолжают дело своих дедов-нацистов, ведя геноцид русскоязычных жителей Донбасса и возводя в культ русофобию и ненависть ко всему русскому», — сказал врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне. Его принятие откроет прямой путь к уничтожению памятников воинам-освободителям на территориях, подконтрольных нынешнему киевскому режиму, отметили в Госдуме.

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