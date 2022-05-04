Ярославль, , 13:49 — REGNUM Прокуратура внесла ходатайство, по которому просит освободить депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева от уголовного наказания по двум эпизодам дачи взяток на общую сумму в 14 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичев в суде

Как ранее сообщало ИА REGNUM 4 мая в Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела Романа Фомичева, оно проходит в особом порядке судопроизводства. Более того, прокуратура предложила суду освободить депутата от уголовного наказания по статьям о даче взяток, так как он добровольно сообщил о данном преступлении и активно способствовал его раскрытию.

«Фомичев был задержан 1 апреля 2021 года по уголовному делу, возбужденному в отношении него 30 марта 2021 года по факту передачи в качестве посредника денежных средств в виде взятки от директора «Якутинвестрой» Джирова должностному лицу правительства Ярославской области. 1 апреля Фомичев добровольно сообщил следственным органам о совершении им другого преступления, о котором правоохранительные органы не были осведомлены, а именно о передаче взяток в сумме 5 миллионов рублей заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Рысеву. 1 апреля следователем был оформлен протокол явки с повинной. 9 апреля 2021 года Фомичев добровольно сообщил правоохранительным органам о совершении им другого преступления, о котором правоохранительные органы не были осведомлены, о передаче Рысеву денежных средств в виде взяток не менее 8,5 миллионов рублей, следователем оформлен протокол явки с повинной. В этот же день при допросе качестве обвиняемого сообщил о совершении другого преступления, а именно о передаче дорогостоящих телефонов в виде взяток», — пояснил государственный обвинитель Александр Барабанов.

Как следует из оглашенного в суде обвинительного заключения, депутат Ярославской областной думы, руководитель ООО «Выбор» Роман Фомичев передавал взятки заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Русеву за покровительство по двум госконтрактам на приобретение жилья для детей-сирот. В 2017 году был заключен контракт на приобретение 83 квартир для сирот в доме на улице Ранняя в Заволжском районе, в 2018 году — на приобретение 120 квартир в доме на улице Институтская. Первый транш взятки Фомичев передал чиновнику под Новый год.

«31 декабря 2018 года около 13 часов, находясь в гараже в доме на Закоторосльной набережной передал лично Рысеву взятку в виде денег в размере 5 миллионов за способствование в оплате работ по госконтракту от 8 декабря 2017 года на приобретение в собственность Ярославской области 83 жилых помещений в доме по адресу: г. Ярославль, улица Ранняя, построенного ООО «Выбор», — говорится обвинительном заключении.

Далее денежные средства Михаилу Рысеву дважды передавались в «Мерседесе» (3 и 3,6 миллиона рублей), припаркованном в Советском переулке, еще 2 миллиона депутат положил в сейф чиновника в кабинете заместителя директора департамента. Общая сумма взяток составила 13,6 миллиона рублей. Еще по одному эпизоду Рысев получил не деньги, а айфоны.

«10 декабря 2018 года по телефону сообщил о допущенных ООО «Выбор» ошибках в конкурсной документации, направленного на приобретение в собственность Ярославской области 120 жилых помещений, из-за которых данный госконтракт может быть не заключен. Предложил устранить допущенные нарушения в конкурсной документации», — отмечается в обвинительном заключении.

Взамен депутат передал чиновнику два айфона с объемом памяти 256 ГБ и два айфона 512 ГБ общей стоимостью 451 980 рублей. Прокуратура по эпизодам дачи взяток ходатайствует о прекращении уголовного преследования Романа Фомичева. В случае удовлетворения судом данного ходатайства депутат будет обвиняться только в посредничестве во взяточничестве. Следствие считает, что он как посредник передал 1,5 миллиона рублей в виде взятки заместителю руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарду Гребенщикову.

«В 2017 году, не позднее 31 августа 2017 года у Гребенщикова возник преступный умысел на получение у директора ООО «Якутинвестрой» Джирова взятки в виде денег в особо крупном размере. В период с 1 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года Гребенщиков, находясь вместе с Фомичевым, в здании правительства Ярославской области, предложил Фомичеву оказать посредничество при получении им Гребенщиковым взятки в 1,5 миллиона рублей от директора «Якутинвестрой» Джирова для заключения «Якутинвестрой» государственного контракта на приобретение на территории Ярославля 30 жилых помещений-квартир в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и своевременной оплаты по нему. На что Фомичев ответил согласием», — отметили в прокуратуре.

При этом передача 1,5 миллионов рублей была разбита на 4 транша, деньги чиновник получил в период с 4 декабря 2017 по 15 января 2018 года. Уголовное дело Эдуарда Гребенщикова, обвиняемого в получении взяток, уже поступило в Кировский суд. Расследование в отношении Михаила Рысева продолжается. Свое отношение к ходатайству прокуратуры о прекращении уголовного преследования Романа Фомичева по эпизодам дачи взяток суд определит на заседании 11 мая.

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