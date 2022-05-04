Донецк, 4 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из тяжёлого вооружения Куйбышевский район Донецка. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 13:00 с позиций в населённом пункте Водяное был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. По городу выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую. Пострадали два человека, в том числе девочка 2008 года рождения. Сейчас врачи борются за её жизнь.