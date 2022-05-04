Анкара, , 13:48 — REGNUM На севере Сирии вооруженные силы Турции нейтрализовали более 20 членов Рабочей партии Курдистана (РПК, деятельность группировки запрещена на территории Турции). Об этом 4 мая заявили в министерстве национальной обороны Турции.

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В ведомстве уточнили, что террористы нанесли ракетный удар по турецким военным в районах проведения операций «Оливковая ветвь» на севере Сирии, в результате чего один из военнослужащих был ранен.

«Террористические цели, установленные после нападения, были обстреляны и, по предварительным данным, 24 террориста были обезврежены», — говорится в сообщении на сайте минобороны Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Турция начала военную операцию «Сжатый кулак» в Ираке. По данным минобороны страны, в ходе первой фазы турецкими военными была уничтожена сеть укрытий Рабочей партии Курдистана (РПК, деятельность группировки запрещена на территории Турции). С начала операции по состоянию на 22 апреля турецкие силы нейтрализовали 42 террористов РПК.