Идлиб, Сирия, , 13:56 — REGNUM Подразделения вооружённых сил (ВС) Сирии обстреляли позиции боевиков-исламистов в провинции Идлиб. Об этом 4 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на местные источники.

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По данным источников, подразделения армии, дислоцированные в районе города Маарет-ан-Науман, нанесли удары по боевикам в районе посёлка Джабель аз-Завия. В то же время — боевые действия вспыхнули между армией и боевиками в районе города Саракиб.

Отмечается, что в этом районе базируются отряды боевиков, получающих поддержку со стороны Турции.

В свою очередь, радикалы ответили обстрелом позиций армии в районе города Хан-Шейхун. Отмечается, что в результате обстрелов имеются погибшие и раненые с обеих сторон.