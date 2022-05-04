Москва, 4 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Страны Запада платят большую цену из-за своих попыток навредить России. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, странам Запада приходится платить большую цену из-за попыток нанести ущерб России санкциями.

Песков также прокомментировал сообщения о возможной мобилизации в России, назвав их чушью и неправдой.

Как сообщало ИА REGNUM, в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза могут попасть российские телеканалы.