Салехард, , 13:43 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 4 мая за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 23 ямальца. Заразился коронавирусом 19 человек — на двух меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 4 мая зарегистрировано 136 673 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 218 человек, 1040 скончались.

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