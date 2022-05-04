Салехард, 4 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 4 мая за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 23 ямальца. Заразился коронавирусом 19 человек — на двух меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 4 мая зарегистрировано 136 673 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 218 человек, 1040 скончались.