Москва, 4 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил обвинение украинскому боевику Руслану Майструку, которому его командиры приказали взорвать мост в Луганской области, сообщает 4 мая РИА Новости.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Отмечается, что Майструк служил старшим водителем понтонного батальона инженерного полка части А3814 из города Новоград-Волынский Житомирской области. С лета 2021 года он находился на блокпосту «Декада» населенного пункта Ноздревка Беловодского района.

По данным следствия, тогда на блокпост доставили 10 кумулятивных зарядов по 49 кг каждый. Командир Майструка получил приказ в случае необходимости взорвать мост около блокпоста.

Однако 24 февраля блокпост подвергся обстрелу со стороны наступающих российских войск. Майструк с сослуживцами не успели подорвать заряды и сбежали с блокпоста.

Следователи предъявили ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и частью 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ.