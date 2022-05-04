Казань, , 13:52 — REGNUM В Татарии на программу дорожных работ в 2022 году предусмотрено более 46 млрд рублей, из них 1,25 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. Всего в республике планируют построить 52,5 км дорог, отремонтировать — 610,3 км, сообщил 4 мая министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Строительство трассы M-12 Mintrans.gov.ru

На федеральных трассах, проходящих по территории Татарии, в этом году продолжат реконструкцию участка автодороги М-7 «Волга» (км 735 — км 771) и подъезда к аэропорту Казань, будет начато строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через реку Каму, намечено отремонтировать 113,7 км участков дорог. Также приведут в порядок 14 подъездных дорог к садовым обществам протяженностью 25 км и к 12 фермерским хозяйствам общей протяженностью 30 км.

На устройство 150 км дорог щебеночно-песчаным покрытием в населенных пунктах из бюджета республики выделен 1 млрд рублей. На ремонт асфальтобетонного покрытия дорог населенных пунктов протяженностью 312 км направят еще 1 млрд рублей, финансирование работ по ремонту дорожно-уличной сети населенных пунктов общей протяженностью более 120 км составит 1, 25 млрд рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году запланирован ремонт 31,4 км дорог регионального значения. Привести в порядок намечено 33,8 км дорог Казанской агломерации, около 23 км — дорог Набережночелнинской агломерации, еще 3,14 км дорог капитально отремонтируют в Нижнекамской агломерации.

Как отметил министр, на строительство трассы М-12 «Москва — Казань» направят более 100 млрд рублей. Автодорога в Татарии пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в РТ составит 142 км.

ИА REGNUM напоминает, скоростная дорога протяженностью 811 км свяжет российскую столицу с Казанью и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Чувашию и Республику Татарстан.

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