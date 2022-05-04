Тосно, Ленинградская область, , 14:03 — REGNUM Петербурженка скончалась от тяжелых травм, пытаясь заскочить в вагон электропоезда на станции Новолисино в Ленинградской области. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Станция Новолисино Ленинградская область. пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Несчастный случай произошел вечером 3 мая на станции Новолисино в Тосненском районе Ленобласти. 44-летняя жительница города Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) возвращалась со своей дачи. Опаздывая на электричку, которая отбывала от железнодорожной платформы около 17:00 мск, она оступилась на бегу и попала в пространство между платформой и начавшим движение электропоездом.

«Бригадой скорой помощи женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, но от полученных травм гражданка скончалась», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.