Москва, 4 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Указ об ответных экономических мерах России должен исполняться. Ответственность за неисполнение, вероятно, установят дополнительные акты, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 мая журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, какой будет ответственность за неисполнение указа президента Владимира Путина о контрсанкциях. Он отметил, что в тексте указа упоминаний об этом нет, но указ, естественно «подлежит безусловному исполнению».

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться», — предположил Песков.

По его словам, частные иностранные компании могут попасть под ответные санкции. Для таких мер не имеет значения форма собственности, они касаются и физических, и юридических лиц.

Все детали указа определит правительство, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Путин подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия ряда стран. Он запретил исполнять обязательства по сделкам и совершать финансовые операции и сделки с компаниями и лицами, попавшими под ответные санкции.

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