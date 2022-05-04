Абакан, , 13:41 — REGNUM Аграрии Хакасии приступили к севу зерновых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Посевная Gtrk-kaluga.ru

На сегодняшний день посеяно 4305 га. Это на 2 тысячи га больше, чем на аналогичный период 2021 года. Хозяйства ведут посевные работы более активно благодаря установившейся тёплой погоде.

По данным синоптиков, в Хакасии средняя температура воздуха в мае ожидается около +13 градусов. Это на 2 градуса выше средних многолетних значений. Ожидается, что месячное количество осадков составит около 21 мм, что меньше среднего многолетнего количества.

Выполнение плана посевной кампании в большей степени будет зависеть от количества осадков в районах республики, уточнили в профильном министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Бурятии планируют в 2022 году засеять 120,2 тыс. га полей.

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