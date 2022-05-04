Сараево, 4 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Общие выборы в Боснии и Герцеговине состоятся 2 октября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия БиГ на заседании 4 мая.

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В октябре граждане БиГ будут выбирать членов президиума БиГ, членов парламентской ассамблеи, членов парламента Федерации БиГ, парламента Республики Сербской, парламента округа Брчко и парламентов кантонов.

За решение о проведении выборов 2 октября проголосовало пять из семи членов ЦИК БиГ, передает портал Kliks.

Напомним, что ранее США назначили на должность спецпредставителя по реформе избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине Мэттью Палмера. Во время визита в Сараево 26 января Палмер рассказал о том, что главная цель реформы закона о выборах — обеспечение легальности избирательного процесса.