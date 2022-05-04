Техас, США, 4 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Епископ Дэвид Пол Мотен из Техаса (США) подал в суд на рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 4 мая пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

По данным СМИ, Мотен в иске утверждает, что рэпер использовал в своём треке Come To Life фрагмент из его проповеди. Как отмечает священнослужитель, Уэст «умышленно» добавил запись «без его согласия или разрешения». Рэпер пока не давал комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что релиз песни Come To Life состоялся 29 августа 2021 года. Трек вошёл в десятый студийный альбом Канье Уэста под названием Donda.