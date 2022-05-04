Дзержинск, Нижегородская область, , 13:40 — REGNUM В настоящее время на месте пожара в промзоне Дзержинска продолжаются работы по ликвидации возгорания. Площадь пожара оценивается в 2 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар в промзоне Дзержинска пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

«Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново», — уточнили в управлении.

В ликвидации пожара задействованы 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 39 спасателей и девять единиц техник. Для тушения подготовлен пожарный поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, восточной промзоне города Дзержинска произошел сильный пожар. Столб черного дыма, который фотографировали пользователи социальной сети, виден из нескольких районов города. По предварительным данным прокуратуры Нижегородской области, возгорание произошло в районе производственного участка ОАО «Капролактам». В мэрии Дзержинска заявили, что угрозы для населенных пунктов и жителей нет.

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