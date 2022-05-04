Москва, , 13:38 — REGNUM На сегодняшний день нет каких-либо договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с папой Римским Франциском. Об этом 4 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил представитель Кремля, такого рода инициативы направляют по линии дипломатических служб.

«Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая свою готовность поехать в Москву для того, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, выразил папа Римский Франциск.