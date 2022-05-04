Москва, 4 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Правительство изучает реакцию бизнеса на предпринимаемые меры поддержки. Об этом 4 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«В целом, в том числе и при помощи социологии, проверяем, насколько бизнес знает, насколько пользуется теми мерами, которые принимаются, насколько он удовлетворён», — заявил Решетников.

По его словам, в настоящее время востребованность мер составляет порядка 56%, и удовлетворённость — порядка 70%.

«В фокусе нашего внимания не то, что 70% бизнесов в целом удовлетворено, а, в фокусе нашего внимания те 30% бизнеса, которого что-то не устраивает в наших мерах поддержки. Возможно, они в полной мере не могут ими воспользоваться, или есть какие-то ограничения», — указал он.

«Конечно, мы по каждой мере разбираем ту практику, которая складывается с тем, чтобы своевременно корректировать эти меры и как раз идти навстречу бизнесу», — подчеркнул министр.