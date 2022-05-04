Курск, 4 мая 2022, 13:37 — REGNUM В Курской области 4 мая восстановлено движение через мост на участке Суджа — Сосновый Бор, сообщила пресс-служба областной администрации.
Железнодорожники расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение и уложили железнодорожное полотно.
Красный железнодорожный мост около села Русская Конопелька частично обрушился 1 мая. Губернатор Роман Старовойт назвал это «диверсией», следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Однако 4 мая Старовойт опроверг эту версию и заявил, что мост обрушился из-за ветхости.
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