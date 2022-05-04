Уфа, , 13:43 — REGNUM Почти 248 млн рублей может получить Башкирия из средств федерального бюджета на оснащение медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием. Об этом 4 мая сообщается на сайте правительства России.

В больнице

Сообщается, что в текущем году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием правительство России планируют направить свыше 8,8 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между субъектами Российской Федерации подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, из этих средств Башкирии направят 247,9 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии больницы получили новые автомобили.